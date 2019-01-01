سييرا: أعتذر عن الخسارة، وأولوية اتحاد جدة للدوري السعودي

خسارة ثقيلة تعرض لها الفريق السعودي في البطولة القارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي باعتذار لجماهير الفريق عن الخسارة القاسية أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وسقط الاتحاد أمام الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة القارية، وقد تجمد رصيده عند 3 نقاط يتساوى بها مع بقية فرق المجموعة.

سييرا تحدث عقب المباراة مؤكدًا أنه يمنح الأولوية للدوري السعودي والابتعاد عن دائرة الهبوط، موضحًا أنه أعلن هذا الهدف منذ بدء مهمته مع النمور.

مضيفًا "أعتذر لجماهير الاتحاد على الخسارة، ارتكبنا العديد من الأخطاء على عكس المتوقع، لكننا سنعمل سويًا على تفاديها في الفترة المقبلة".

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"تركيزنا الآن ينصب على مواجهة الحزم السبت المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

أتم صاحب الـ50 عامًا بالتأكيد مجددًا على اتباعه سياسة المداورة بين اللاعبين لحمايتهم من الإصابات والإجهاد نتيجة الضغط الكبير للمباريات هذه الفترة.

يُذكر أن اتحاد جدة يخوض موسمًا كارثيًا هو الأسوأ للفريق منذ سنوات طويلة، إذ يتواجد حاليًا في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي ويحتاج لجهد طويل لتفادي الهبوط في نهاية الموسم.