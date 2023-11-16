سينضم إلى مستشفى الملكي .. كامافينجا يعود إلى ريال مدريد واحتمالية بإصابة خطيرة

مخاوف ريال مدريد بشأن كامافينجا تصبح أسوأ..

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني أسوأ مخاوفه بالفعل مع الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم وسط الفريق، وذلك بعد مغادرة معسكر منتخب بلاده بشكل رسمي بسبب الإصابة.

كامافينجا تعرض لإصابة قوية في ركبته اليمنى خلال تدريب منتخب فرنسا مساء الأربعاء، وبينما أشارت التقارير الأولية إلى أن اللاعب بخير، جاءت الساعات التي تلت ذلك لتشكل حالة من الذعر لريال مدريد بالذات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن كامافينجا خرج بالفعل من معسكر فرنسا، وسيعود إلى مدريد، اليوم الخميس، من أجل إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي على ركبته من أجل تحديد مدى الإصابة.

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التقرير أشار إلى أن التقييم الثاني الذي أجراه أطباء منتخب فرنسا دق ناقوس الخطر بالفعل بشأن حالة كامافينجا.

وكشف برنامج "El Chiringuito" الإسباني أن كامافينجا تعرض إلى التواء شديد في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين.

وإذا تأكدت إصابة لاعب الوسط، فسيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مشكلة أخرى كبيرة نظرًا لأهمية كامافينجا في التشكيل الأساسي لفريقه.