سيناريو 2022 .. عشاء في قصر الإليزيه مع ماكرون وأمير قطر يهدد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ريال مدريد يشعر بالقلق...

فجرت الصحافة الفرنسية، مفاجأة بشأن مستقبل كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، وإمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي القادم.

ولكن صحيفة " RMC Sports" كشفت عن تواجد مبابي، برفقة رئيس فرنسا، وأمير قطر، في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء القادم، في حفل عشاء ينظمه ماكرون رئيس فرنسا، قد يغير رأي اللاعب الفرنسي في الرحيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العشاء الرسمي، سيتم تداول من خلاله بعض القضايا المهمة، وبحضور مبابي، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، سيتم الحديث عن مستقبل النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا.

وليست هذا المرة الأولى، التي يتواجد فيها مبابي في القصر الرئاسي الفرنسي، إذ سبق له وتواجد واجتمع مع الرئيس ماكرون أكثر من مرة.

ومن المعروف أن الرئيس الفرنسي ماكرون، من مؤيدي فكرة استمرار مبابي، داخل فرنسا، وهذا ما يشعر ريال مدريد بالقلق، إذ يخشى الميرينجي أن يؤثر هذا الاجتماع على قرار مبابي، ويجدد عقده مع الفريق العاصمي.