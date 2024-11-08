سيناريو فينيسيوس جديد في إسبانيا.. حملة اعتقالات على خلفية العنصرية ضد شباب أتلتيكو مدريد!

مشكلة عنصرية جديدة في إسبانيا

ألقى ضباط الشرطة الإسبانية القبض على قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا في أليكانتي لتورطه في حادث عنصري وقع خلال مباراة كرة القدم بين هيركوليس وأتلتيكو مدريد الرديف في 26 أكتوبر 2024.

وبحسب الشرطة، فإن الشاب قام "بإيماءات مسيئة" يمكن تفسيرها على أنها مرتبطة بالأصل العنصري للاعب فريق أتلتيكو مدريد، الجامبي عمر جانيه. والمتهم الآن قيد التحقيق.

ورافق الحادث سلوك شخصين آخرين يمكن أن يكونا متورطين أيضًا في إساءات داخل الملعب. وذكر المكتب الرئيسي في بيان له أن أحدهما اقتحم أرض الملعب وقام آخر بإلقاء جسم صغير أصاب أحد اللاعبين وهو الإسباني جانو مونسيرات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد أوقفت الشرطة الوطنية القاصر الذي تم التعرف عليه بالتعاون مع نادي هيركوليس نفسه، وتم إطلاق سراحه مع بقائه على ذمة القضية والاستدعاء للتحقيق حال احتياجه.

بينما ذكرت شبكة "ريليفو" أنه وتم عرض المتورطين الآخرين للعقوبة، على النحو المنصوص عليه في قانون الرياضة الإسبانية، والذي يجري تغليظ قواعده بشكل مستمر خصوصًا في ظل الأحداث التي وقعت مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.