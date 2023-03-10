سيناريو راموس قد يتكرر بحذافيره.. كريم بنزيما يعقد الأمور داخل ريال مدريد!

الدولي السابق في فرنسا قد يؤدي إلى تغيير خطط بيريز بالكامل

يقف ريال مدريد أمام مفترق طرق حقيقي قبل الميركاتو الصيفي المقبل وذلك لأن سبعة من لاعبيه تنتهي عقودهم بهذا التاريخ.

اللاعبون هم كريم بنزيما وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وتوني كروس وماريانو دياز وداني سيبايوس وناتشو فيرنانديز.

ماريانو فقط هو الذي يعلم من بين هؤلاء اللاعبين أنه لن يمنح أي عرض من أجل البقاء، وسيتركه ريال مدريد يرحل بالمجان، أما باقي اللاعبين فينتظرون إشارة من ريال مدريد فيما عدا كريم بنزيما الذي يعقد الأمور داخل البيت الملكي.

بنزيما لا يود التنازل عن راتبه الحالي فقط وإنما يريد الحصول على أموال أكثر في عقد خرافي جديد يليق بمكانته الحالية كأفضل لاعب في العالم 2022 والحاصل على الكرة الذهبية إثر أداء ممتاز للغاية.

يتذكر فلورنتينو بيريز سيناريو سيرخيو راموس الذي رحل إلى باريس سان جيرمان بسبب عدم تقديم ريال مدريد عرضًا قيمًا للتجديد من أجله ولكنه لا يود تكرار ذلك مع بنزيما، بالذات في حالة باريس سان جيرمان.

النادي العاصمي يبدو وجهة مرجحة للفرنسي الدولي وهو الفريق الوحيد الآن الذي يستطيع تلبية طلبات كريم بنزيما المادية خصوصا في ظل ربط العديد من التقارير النادي العاصمي بصفقة من أجل اللاعب الفرنسي الدولي السابق.