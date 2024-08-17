سيناريو جنوني.. ليفركوزن بـ10 لاعبين يخطف السوبر الألماني من شتوتجارت!

بعد ثنائية الدوري والكأس..

توّج باير ليفركوزن بلقب السوبر الألماني مساء اليوم السبت، بعد الفوز على شتوتجارت بملعب باي أرينا بركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

افتتح ليفركوزن المباراة بقوة، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق فيكتور بونيفاس، قبل أن يعود شتوتجارت بالتعادل في الدقيقة 15 بواسطة إنزو ميلوت.

وفي الدقيقة 37، تلقى مارتن تيريير البطاقة الحمراء، بعدما فشل في ترويض كرة وتدخل بعنف على كاحل إرميدين ديميروفيتش، ليضع تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن في موقف صعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أجرى ألونسو تبديلًا اضطراريًا بسبب النقص العددي، فأدخل جوناثان تاه على حساب المهاجم فيكتور بونيفاس، وهو ما استغله شتوتجارت جيدًا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق دينيز أونديف.

ورغم النقص العددي، استلم ليفركوزن، الذي توّج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، استعاد الروح الانتصارية، وسجل هدف التعادل عن طريق باتريك شيك في الدقيقة 88.

اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، وتمكن لاعبو ليفركوزن من تسجيل كل الركلات بينما أهدر ثنائي شتوتجارت "فرانز كراتزيج وسيلاس كاتومبا".