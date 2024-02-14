سيناريو إنييستا ليس بعيدًا.. نجم ريال مدريد يعض أصابع الندم على رفضه عرض السعودية

مباراة لايبزيج القشة التي قصمت ظهر البعير

زعمت تقارير صحفية، أن أيام النجم الكرواتي لوكا مودريتش داخل قلعة ريال مدريد، باتت معدودة، في ظل مشاركاته النادرة مع الفريق الملكي هذا الموسم.

وكشفت شبكة "ريليفو"، أن مباراة لايبزيج الأخيرة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير في مسيرة النجم الكرواتي داخل ريال مدريد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك مودريتش (39 عامًا) خلال مباراة الريال ولايبزيج، التي حسمها الملكي بهدف دون رد سجله براهيم دياز، حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة، إذ اعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على الثلاثي، توني كروس، فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني في خط الوسط.

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وأشارت الشبكة إلى أن وضع لوكا مودريتش يزداد سوءًا داخل ريال مدريد، حيث لم يشارك سوى في 36 دقيقة فقط ضد أتلتيكو مدريد وجيرونا ولايبزيج، ويحتل المركز الـ16 في قائمة اللاعبين الذين يستعين بهم أنشيلوتي هذا الموسم.

وأوضحت "ريليفو" أن مودريتش لاعب تنافسي حتى النخاع، لذلك فهو غاضب من وضعه في ريال مدريد، لأنه لا يستطيع المشاركة بشكل أكبر في المباريات، خصوصًا أنه رفض في الصيف الماضي عروضًا بملايين الدولارات من السعودية لأجل البقاء في مدريد هذا الموسم.

وأكدت أن هناك اتجاهًا قويًا داخل ريال مدريد بأن يكون الموسم الحالي هو الأخير لمودريتش بعد 12 عامًا من العطاء، ومن بين الأفكار الأخرى، يتم دراسة إمكانية إعلان رحيله قبل نهاية الموسم حتى يحصل على عرض مناسب، كما فعل إنييستا وبرشلونة في عام 2018.