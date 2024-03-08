بـ"سيناريو المراهق والمنبوذ" .. الاتحاد يخرج من غرفة الإنعاش أمام الأخدود بمكاسب عديدة

الاتحاد حقق مكاسب عديدة أمام الأخدود..

SHAHID

نعم.. ربما يكون ابتعاد نادي الاتحاد، عن المنافسة نهائيًا على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، فرصة جيدة للمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لتجربة بعض الأفكار التكتيكية، واكتشاف نجوم جدد في الفريق الأول لكرة القدم.

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هذا ما حدث بالفعل أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي فاز فيها الاتحاد (2-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وبعيدًا عن الـ3 نقاط التي تُحسِن من مركز العميد في الدوري؛ حقق الفريق الأول، مجموعة من المكاسب المهمة؛ وذلك قبل مواجهة الهلال المصيرية، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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الاتحاد سيستضيف الهلال، مساء يوم الثلاثاء القادم، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال؛ حيث كان قد سقط في لقاء الذهاب، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بهدفين مقابل لا شيء.

مكاسب نادي الاتحاد من مباراة الأخدود..

جاياردو أراح عددًا من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ على رأسهم المدافع المصري أحمد حجازي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ من أجل تجهيزهم بدنيًا للقمة الآسيوية المرتقبة أمام الزعيم الهلالي.

كما منح جاياردو، الفرصة إلى عددٍ كبير من اللاعبين البدلاء والشباب؛ أمثال الحارس محمد المحاسنة ومتوسط الميدان فرحة الشمراني، بالإضافة إلى المهاجم طلال حاجي.

حاجي المراهق البالغ من العمر 16 سنة فقط، سجل هدف الانتصار للعميد الاتحادي في الدقيقة 83؛ وهو الأول له بقميص الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي جاء بـ"مقصية" عالمية.

المثير في الأمر.. أن هدف المهاجم الشاب؛ جاء بـ"صناعة" من الجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا، والذي يعتبر من مكاسب المباراة أيضًا؛ حيث شارك لأول مرة مع الاتحاد، منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وبالتحديد منذ مباراة سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

جوتا لفترة طويلة؛ كان منبوذًا من الجهاز الفني لنادي الاتحاد وحتى الجماهير؛ كما عانى من سوء حظ كبير، بتعرضه لأكثر من إصابة، في الموسم الحالي.

لذلك.. يُمكن القول إن مباراة الأخدود جاءت في وقتها تمامًا؛ لتكون بمثابة "الإنعاش" الذي يعيد الفريق الاتحادي إلى الحياة مجددًا؛ بعد سلسلة من الصدمات.

SHAHID