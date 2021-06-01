سيناريو التجديد مع أمرابط .. وسبب تمسك النصر بالمغربي

هل يستمر أمرابط في صفوف النصر؟

ظهرت تطورات جديدة في موقف المغربي نور الدين أمرابط مع النصر، بعد الإعلان عن 5 لاعبين سيرحلون عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء عقودهم مع الفريق.

نور الدين أمرابط ضمن اللاعبين الذين ينتهي عقدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن لم يضع النادي خلال بيانه أمس اسم المغربي ضمن الخماسي الذي أعلن رحيله رسميًا.

من هم الخماسي الذي رحل عن العالمي؟

أصدر النصر بيان شكر للخماسي براد جونز ومايكون بيريرا ويحيى الشهري ورائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري، عن الفريق عقب انتهاء عقودهم مع النادي خلال الصيف.

ولم يتضمن البيان اسم نور الدين أمرابط، وهو ما يزيد الطمأنينة في قلوب جماهير النصر على استمرار المغربي في صفوف فريقهم في الموسم الجديد.

ما سبب تمسك النصر بأمرابط؟

يسعى النصر بكل ما لديه من قوة الإبقاء على المغربي أمرابط لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة يقدمها مع الفريق منذ انضمامه له.

وكشفت صحيفة "البلاد" أن تمسك مانو مينيزيس المدير الفني الحالي للنصر، باللاعب هو ما زاد من فرصه بالبقاء في صفوف العالمي في الموسم المقبل.

إلى أين وصلت المفاوضات بين النصر وأمرابط؟

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن نادي النصر وضع سيناريو تمديد عقد نور الدين أمرابط خلال الصيف الجاري واستمراره مع الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النصر تتجه لتمديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر على أن يتم تسجيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز بدلًا منه في الشتوية.

ماذا قدم أمرابط مع النصر منذ انضمامه؟

انضم المغربي إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ليقدم مسيرة مميزة رفقة العالمي ويعد من أبرز صناع اللعب في هذه الفترة.

شارك مع النصر في جميع البطولات بـ97 مباراة أحرز خلالها 16 هدفًا وصنع 24 آخرين خلال 7872 دقيقة.