سيميوني يرد على تشافي: فرصتك جاءتك، والأرقام وُجدت لتُكسر

رد دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد على تصريحات تشافي هيرنانديز القديمة بشأن أسلوب لعب فريقه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريقين المنتظرة في الجولة الـ23 من عمر الدوري الإسباني الذي يتصدره ريال مدريد.

وقال سيميوني: "في 2016 قال تشافي إن فريق أتلتيكو مدريد يلعب بأسلوب لا يناسب الفرق الكبيرة، الآن سيكون لديه الفرصة للهجوم أمامنا بثمانية لاعبين".

وأضاف: "لديهم الكثير من الأسلحة والتدعيمات في كافة المراكز، لكننا سنحاول أن نلحق الضرر ببرشلونة بطريقتنا الخاصة".

وأكمل: "برشلونة دائمًا ما يلعب من أجل أن يكون البطل، وهم لديهم العديد من الخيارات، هم لديهم نفس أهدافنا، لذلك ستكون مباراة ممتعة".

وأردف: "لم يسبق أن حالفنا الحظ في كامب نو ولم نحقق الفوز هناك حتى الآن، لكنها في النهاية مجرد أرقام وجدت من أجل كسرها".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 35 نقطة بينما يحل أتلتيكو مدريد رابعًا بـ 36 نقطة.