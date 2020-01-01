سيميوني: لم أشاهد أجواء كهذه منذ دربت أتلتيكو مدريد

أبرز ما قاله دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بعد الإطاحة بليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قال دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إنه لم يعش أجواء مثل هذه التي عاشها اليوم منذ أن بدأت مسيرته مع الروخيبلانكوس قبل 8 أعوام.

وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في حسم النصف الأول من المعركة لصالحه بتغلبه على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف لمثله.

وفي ليلة تاريخية عاشها ملعب واندا ميتروبوليتانو، صنعت جماهير أتلتيكو مدريد الحدث، الأمر الذي أشاد به الجميع بعد المباراة وعلى رأسهم دييجو سيميوني.

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وقال التشولو: "الانتصار على ليفربول يعطينا ميزة مؤقتة وأفضلية في مباراة الإياب، لقد سارت المباراة كما توقعناها وكما رسمناها في الأيام الماضية"

وأضاف: "ليفربول لديهم قوة بدنية كبيرة للغاية، هذا ما جعلنا نلعب بالشكل الذي اضطررنا اللعب به، ولكننا امتلكنا رد الفعل واستطعنا خلق الأجواء الخاصة بنا"

وأردف: "الأجواء الجماهيرية كانت مبهرة، لقد حظينا باستقبال تاريخي لم أره من قبل في السنوات الثمانية التي دربت فيها الفريق، لقد حققنا الفوز منذ أن أصبنا بالدوار بعدما فاجئتنا الجماهير بهذه الأجواء"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد حسم المباراة بهدف مبكر لساؤول نيجيز، اللاعب الذي لا يخسر الفريق في كل المباريات التي سجل فيها على مدار 37 مباراة سابقة.