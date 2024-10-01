سيميوني عن كورتوا: وصلتني ملايين رسائل الشكر.. ولن أغير حرفًا مما قلت!

كلمات قوية لمدرب أتلتيكو..

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة ريال مدريد في الديربي، يوم الأحد الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في الدوري الإسباني.

وأوقف الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير المباراة لعدة دقائق، بعدما ألقى بعض مشجعي الأتلتي مقذوفات على الملعب باتجاه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الذي دخل في مشادات مع الجماهير.

وقال سيموني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بنفيكا: "أنا بخير وهادئ لأنني واضح وصريح وأحب المواجهة، أحب أن أقول ما أشعر به، أنا لا أغير شيئًا على الإطلاق مما قلته".

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وأضاف: "أبديت رفضي التام للعنف، لاسيما مع وجودي في نادٍ بهذا الحجم يساعدنا على أن نكون أقوياء بشكل أكبر، وإرشاد الآخرين لما يجب أن يفعلوه، لقد وصلتني ملايين الرسائل تشكرني على ما قلته، لأن كثيرين وضعوا أنفسهم في هذا الموقف، أنا أضع نفسي أولهم".

وأردف: "يجب أن تكون هناك عقوبة لمن يثير الأزمات، لا يجب أن ننسى أننا في مجتمع حساس للغاية، ونحتاج للحزم الكامل، قلت إنني أرفض العنف، وأتحدى المعتدين، لكنهم شوهوه رأيي وأخذوه في الاتجاه الذي يريدونه".

وعقب مواجهة الديربي، اتهم دييجو سيميوني الحارس البلجيكي بتعمد استفزاز جماهير الروخيبلانكوس، قائلًا: "كورتوا، أنت لست مشجعًا بل رجلًا مسؤولًا. يمكنك الاحتفال بالهدف، لكن ليس بالنظر إلى المدرجات أو القيام بإشارات للجماهير"، كما طالب بمعاقبته قائلًا: "لست ضحية، إذا قمت بالشحن سيكون هناك رد فعل، هذا لا يمكن السماح به، عليك أن تعاقب عندما تستفز الجمهور".