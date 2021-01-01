سيميوني: ركلة الجزاء غير المحتسبة ليست مهمة.. تشيلسي كان أفضل بمراحل منّا!

واقعية كبيرة..

أثنى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على تشيلسي ومستواه في مباراة الأربعاء أمام كتيبته، معتبرًا أنه كان الطرف الأفضل بوضوح واستحق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي فاز على الأتليتي في ستامفورد بريدج بثنائية نظيفة بعد أسبوعين فقط من التغلب على كتيبة سيميوني في واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف، ليخرج الروخي بلانكوس مبكرًا من ذات الأذنين.

ورغم وجود شكوك حول عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لأتلتيكو في الشوط الأول لصالح يانيك كاراسكو، إلا أن سيميوني أكد عدم اكتراثه بذلك باعتبار أن تشيلسي استحق الفوز في النهاية.

المدرب الأرجنتيني في تصريحاته للصحافة بعد المباراة قال "تشيلسي استحق الفوز، المباراة الأولى كانت متساوية بيننا واليوم كان التفوق لهم، حاولنا الضغط بشكل أعلى وتصعيب مهمتم في البناء".

كما أضاف "في بعض الأحيان نجحنا لكنهم وضعوا أنفسهم في المقدمة، لم نكن اليوم بخير في الهجوم على الرغم من أننا حاولنا التسجيل".

وتابع متحدثًا عن ركلة الجزاء "أنا لا أبحث عن أعذار، سواءً كانت ركلة جزاء أم لا، عندما يكون المنافس أفضل أهنئه ونتعلم، حان الوقت لإعادة ضبط الأمور والتفكير في الدوري".

وأتم "بعيدًا عن الألم الذي شعرت به للخروج الأوروبي، رأيت أشياء جيدة من أجل المستقبل، جواو فيليكس قدم أفضل مباراة له معنا، وأحببت ساؤول، بدلت سواريز بحثًا عن طريقة أخرى للهجوم".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أقرب الملاحقين برشلونة، وخمس عن ريال مدريد.