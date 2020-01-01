سيميوني: جريزمان لعب 3 دقائق؟ بسببهم خسرنا دوري الأبطال

المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني يدلي برأيه في وضعية جريزمان مع برشلونة

قال دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تعليقًا على ما قام به كيكي سيتيين مع جريزمان إن إخراج لاعب في آخر 3 دقائق وإقحام لاعب آخر يعد أمرًا طبيعيًا.

وكان كيكي سيتيين قد أقحم جريزمان في آخر 3 دقائق من مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد لمباراة الروخيبلانكوس أمام ريال مايوركا، تم توجيه بعض الأسئلة إلى سيميوني بخصوص قضية جريزمان.

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وقال المدرب الأرجنتيني إنه لا يجد ما يعلق به على مثل هذه الأمور، ولكن في المجمل، تبقى فترة الـ 3 دقائق في مباراة ليست شيئًا يستهان به.

وسأله أحد الصحفيين بصفته قائد شاحنة أتلتيكو مدريد، هل اضطر من قبل للاعتذار إلى لاعب بعد إقحامه في مباراة ليلعب 3 دقائق فقط؟

وأجاب سيميوني: "أنا لا أقود شاحنة، أقود فريقًا من لاعبي كرة القدم الذين يعملون في نادٍ كبير مثل أتليتيكو مدريد، والأمر لا يقاس بتلك الطريقة"

وأضاف: "في فريقنا، 3 دقائق تكون حاسمة لأشياء كبرى، لقد خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الدقائق الثلاثة الأخيرة، وبالنسبة لي فهي مهمة للغاية"

وتابع: "هل كان جريزمان مخطئًا حين غادر أتلتيكو مدريد؟ لا أريد أن أكون غير محترم بإجابتي على هذا السؤال، ولكننا في الوقت الحالي نلعب الكثير من المباريات في فترات قصيرة، وهذه المسائل ليست هي الأهم بالنسبة لنا اليوم"

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يذكر أن أنطوان جريزمان قد عانى في برشلونة من التهميش وسوء علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عكس ما كان عليه الأمر في أتلتيكو مدريد حيث كان نجم الفريق الأول.