سيميوني: الدوري الإسباني سيظل قويًا رغم رحيل ميسي!

تصريحات هامة من التشولو..

رفض المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، فكرة أن الدوري الإسباني سيضعف بسبب رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وتوجهه إلى باريس سان جيرمان.

التوقعات بخصوص الليجا كلها سلبية، فبعد رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وقبلها نيمار عن برشلونة، قد يكون رحيل ميسي هو القشة التي ستقسم ظهر البعير.

لكن بالنسبة لسيميوني الذي توُِّج بلقب الدوري الإسباني مرتين كمدرب آخرهما في الموسم الماضي، فنعم البطولة ستتأثر ولكن ستظل قيمتها ثابتة.

المدرب الأرجنتيني في حديث للصحافة عندما سُئل عن قضية ميسي قال "إنه خروج مهم بالنسبة للدوري الإسباني وبرشلونة".

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أما عما إذا كان أتلتيكو مدريد قد حاول التعاقد مع ميسي بعد علمه بأنه سيخرج من برشلونة، فقال "لم نتحدث معه بالطبع، لم تكن لدينا فرصة للتعاقد معه".

وأتم "الدوري الإنجليزي لا يمتلك ميسي أو رونالدو ومع ذلك هو دوري تنافسي للغاية، هذا ما يتعين علينا القيام به في إسبانيا أيضًا".

وسيبدأ أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه يوم الأحد عندما يلعب مع سيلتا فيجو، بينما يلتقي برشلونة بدون ميسي مع ريال سوسييداد في كامب نو.