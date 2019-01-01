سيمان: هناك أولويات لأرسنال أهم من التعاقد مع زاها

حارس أرسنال السابق يرفض التعاقد مع اللاعب الإيفواري

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد ديفيد سيمان، حارس مرمى نادي أرسنال السابق، أنه ليس من الضروري التعاقد مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

ويري الحارس السابق للنادي اللندني، أنه يوجد أولويات أهم للفريق من التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

وقال سيمان في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "هناك حديث حول مفاوضات مع زاها، ولكن هذا ليس المركز الذي نحتاج إلى تدعيمه".

وتابع: "لن أكون متفاجأ إذا ارتدي زاها قميص أرسنال، ولكني شخصياً أفضل أن أرى مدافعاً جيداً يرتدي هذ القميص".

وارتبط اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، بالانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وطلبت إدارة كريستال بالاس 80 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعب الفريق.

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الجدير بالذكر أن زاها لعب الموسم المنصرم مع كريستال بالاس 34 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع خمسة آخرين.