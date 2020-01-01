سيلفا يهاجم جماهير ليفربول ويصفهم بمثيري الشفقة

نجم مانشستر سيتي حزين للخروج من دوري الأبطال وجمهور ليفربول لا يرحمه

لم يستطع لاعب خط الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا مقاومة الرد على مجموعة من مشجعي ليفربول بسبب سخريتهم من خروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال.

وودع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا مساء أمس من الدور ربع النهائي للعام الثالت على التوالي على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

وعقب المباراة، انهالت تعليقات جماهير ليفربول على الحسابات الشخصية للاعبي مانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونتيجة لتكرار الأمر في مرات سابقة، بالإضافة إلى زيادته عن حده مساء أمس، خرج بيرناردو سيلفا عن صمته ليطالب "مثيري الشفقة" من جمهور ليفربول بالتوقف عن ذلك.

وكتب بيرناردو على تويتر: "لقد انتهى موسم 2019/2020 بالنسبة لنا بطريقة مخيبة للآمال للغاية، لجميع المشجعين، نحن آسفون لهذا الموسم المحبط"

وأضاف: "إلى جماهيرنا، سنعمل كثيرًا للقيام بعمل أفضل بكثير والعودة للفوز بأشياء مهمة لكم يا رفاق" كان ذلك ما يخص جماهير فريقه.

أما لجماهير ليفربول، فقد قال سيلفا: "وإلى جميع مشجعي ليفربول الذين ليس لديهم ما يفعلونه سوى الوصول إلى حسابات لاعب في مانشستر سيتي، أنا آسف أيضًا من أجلكم ولكن لأسباب أخرى كونكم مثيرين للشفقة"

— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 16, 2020

وأردف: "اذهب للاحتفال بألقاب فريقك، أو ربما حاول الحصول على صديق أو شريكة لحياتك، اقرأ كتابًا، اشرب كأسًا من النبيذ، هناك خيارات أخرى لتفعلها"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه متوجًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فشل مانشستر سيتي في الفوز بأي شيء عدا كأس كاراباو الهامشي.