سيلفا: مانشستر سيتي مظلوم فرديًا وأكاد أجن بسبب دي بروينه

بيرناردو سيلفا يرى أن لاعبي مانشستر سيتي لا يأخذون حقهم فيما يتعلق بالجوائز الفردية

قال النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي إن زملاءه في الفريق يظلمون ولا يحصلون على ما يستحقونه فيما يتعلق بالجوائز الفردية.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر نسختين، ولكن رغم ذلك كانت جائزة أفضل لاعب في الموسم تذهب لللاعبي ليفربول.

واشتكى أكثر من لاعب في مانشستر سيتي من هذا الأمر، حيث تحدث عنه من قبل رحيم ستيرلينج، واليوم يبدي بيرناردو سيلفا استغرابه.

المزيد من الفرق

وقال النجم البرتغالي إنه بالنظر إلى ما حققه لاعبو مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، فإنه يشعر أنهم قد تم تجاهلهم بشكل غير عادل فيما يتعلق بالجوائز الفردية.

وأضاف: "كان ينبغي أن يفوز كيفين دي بروينه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج قبل عامين، من الواضح أنه كان أفضل لاعب في الدوري في ذلك الموسم"

وتابع: "إنها عملية عادلة وبالنظر إلى المعطيات فإن الجائزة مستخقة له، لكنني لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يحصل لاعبو مانشستر سيتي على التقدير الذي يستحقونه"

وأردف: "بالطبع ما يحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمر مهم. لا أحد يعرف ما ستنتهي عليه الأمور، لذلك يجب علينا التفكير فقط في ما يمكننا التحكم به في الوقت الحالي. ما يمكننا السيطرة عليه هو المنافسة بأفضل طريقة ممكنة وبذل كل الجهود للفوز بدوري أبطال أوروبا"

وأكمل: "أعتقد أن جميع اللاعبين مع النادي ويدعمون ما يقولونه بالجهد والرغبة في مواصلة التحديات، سنحاول بذل قصارى جهدنا هذا العام ولن نقلق بشأن أي شيء آخر"

وأكد: "نحن نعلم أننا لم نعد نقاتل من أجل الدوري، هذا مستحيل بالطبع، نريد الدفاع عن كأس الاتحاد الإنجليزي كوننا حاملي اللقب، لكننا جميعًا نعرف ما يعنيه دوري أبطال أوروبا، ونعتبره الهدف الأهم بالنسبة لنا هذا الموسم"

جوارديولا: تعويض ليروي ساني؟ ربما يبقى معنا!

يذكر أن مانشستر سيتي قد فاز على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف في سانتياجو بيرنابيو، قبل أن تتوقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا.