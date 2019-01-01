سيلفا عن خسارة باريس كأس فرنسا: تلك هي الحياة

بي إس جي يكتفي ببطولة الدوري هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، على خسارة فريقه نهائي كأس فرنسا أمام رين وقال إن لعب كرة قدم جيدة أحياناً ليس كافياً للتتويج باللقب.

وفرط بي إس جي بتقدمه في هدفين على رين وسمح للأخير بالتعادل، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أهدت اللقب لأصحاب القمصان الحمراء.

وقال سيلفا مع "يورو سبورت": "هذه هي الحياة، كان هناك فريقين يقدمان كرة جيدة، خسرنا ولكن يجب أن نرفع رؤوسنا ولا نستسلم".

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وأكمل: "رين لم يلعب الشوط الأول وقدمنا كرة جيدة، ولكن تلك كرة القدم، أحياناً تكون الأفضل ولا تفوز، والعكس يحدث كذلك".

واختتم البرازيلي: "علينا عدم الشعور بالإحباط، نحن بالفعل الأبطال، ولكن نحتاج لقسط من الراحة".

وتُوج باريس سان جيرمان بالفعل بلقب الدوري الأسبوع الماضي، ولكن فشل في الفوز بكأس الرابطة التي حققا ستراسبورج، كما ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر.