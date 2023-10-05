سيلحق بالكلاسيكو؟ برشلونة يعلن طبيعة إصابة روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة أعلن رسميًا عن تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي..

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن طبيعة إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعدما تعرض لتدخل قوي من ديفيد كارمو لاعب نادي بورتو البرتغالي خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ليفاندوفسكي لم يتمكن من إكمال اللقاء، واضطر للخروج من ملعب "دو دراجاو" بعد مرور 34 دقيقة من بداية المباراة بعد تدخل قوي من مدافع بورتو.

برشلونة كشف عن طبيعة إصابة المهاجم البولندي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وكتب في بيان مقتضب: "الاختبارات التي خضع لها روبرت ليفاندوفسكي هذا الصباح أظهرت تعرضه بالتواء في كاحله الأيسر، وأن عودته تعتمد على تطور عملية تعافيه".

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ومن جانبها كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الالتهاب في كاحل ليفاندوفسكي يتفاقم مع مرور الوقت، وتم استبعاده بالفعل من مواجهة غرناطة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي مهدد بالغياب لأكثر من 4 أسابيع، مما يعرض مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 28 أكتوبر للخطر.