سيلتيك يضم تيموثي وايا من باريس سان جيرمان

الفريق الأسكتلندي سيلتيك جلاسكو يدعم صفوفه بلاعب باريس سان جيرمان الشاب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي سيلتيك الأسكتلندي، تعاقده مع لاعب باريس سان جيرمان تيموثي وايا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

اللاعب الذي مثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ثماني مرات، انضم لزملائه الجدد في معسكر الفريق في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ويعدُ وايا أحد أبناء نجم ميلان السابق جورج وايا والرئيس الحالي لدولة ليبيريا.

وكان تيموثي قد أحرز هدفين في ستة مباريات مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان.

وعن قدوم وايا إلى سيلتيك، قال براندان رودجرز المدير الفني للفريق الإسكتلندي: "تيموثي موهبة صغيرة، ولديه مسيرة طويلة، ويمتلك إمكانيات عالية مثل السرعة ولديه الرغبة في إثبات نفسه، وهو لاعب قوي على المستوى البدني".

يذكر أن وايا هو ثاني صفقات فريق سيلتيك جلاسكو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.