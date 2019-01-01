سيلتك يحسم ديربي جلاسكو بثنائية في شباك رينجرز

الانتصار رقم 110 لسيلتك على رينجرز في الدوري الأسكتلندي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم نادي سيلتك، ديربي جلاسكو على حساب نظيره رينجرز بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسكتلندي.

شوط المباراة الأول، سيطر عليه رينجرز، ولكن بشكل سلبي دون تهديد حقيقي على مرمى سيلتك في أي من أوقات الشوط.

وفي الدقيقة 31 أعلن إيديسون إدوارد، عن هدف المباراة الوحيد بعد بنيية وضعته في وضعية انفراد بالمرمى، ليضع اللاعب الكرة بين قدمي حارس رينجرز في الشباك.

الحال لم يختلف كثيراً في الشوط الثاني، سيطرة سلبية مع جانب رينجرز، مع هجمات مرتدة خطيرة من جانب سيلتك.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، تألق حارس مرمى رينجرز وحافظ على نظافة فارق الهدف الواحد، بعدما أحبط هجمة خطيرة للضيوف.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وبهجمة مرتدة سريعة انفرد جوني هيز بمرمى رينجرز، وسددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس رينجرز لترتد الكرة إليه من جديد ويضعها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 96 جصل لاعب رينجرز على بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخله على لاعب سيلتك في الجانب الأيمن من الملعب.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيلتك إلى النقطة الـ 12 في صدارة جدول الدوري، بينما تجمد رصيد رينجرز عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.