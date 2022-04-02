سيلتا فيجو ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

سيلتا فيجو 1×2 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

69' جوووووووووووووووووووووووول بنزيما لا يخطئ هذه المرة ويسجل ركلة الجزاء بنجاح، يتقدم لريال مدريد في النتيجة

67' ركلة جزااااااااااء ثالثة لريال مدريد بعد سقوط ميندي داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي سيلتا فيجو

63' أوووووووه ديتورو يتألق ويتصدى لركلة جزاء من كريم بنزيما ويحرم الريال من هدف التقدم

ركلة جزاااااااء ثانية لريال مدريد، بعد أن قام موريلو بعرقلة البديل رودريجو

62' خطيررررررة لسيلتا فيجو، ركلة حرة مباشرة للفريق، يلعبها أسباس وتمرررر بجوار القائم

تبديل لسيلتا فيجو بدخول سيرفي، وتبديلين لريال مدريد بدخول كارباخال ورودريجو

54' عررررضية أخرى من الجهة اليسرى لسيلتا فيجو، جالاردو يحاول تسديد الكرة ولكنها تعلو المرمى

53' تسديدة من ميليتاو ولكن الكرة تخرج بعيدًا عن مرمى سيلتا فيجو، وسط مطالبات باحتساب ركلة ركنية بداعي أنها لمست أحد المدافعين

52' جووووووووووووووووووووووووووول سيلتا يسجل التعادل، مرتدة سريعة لأصحاب الأرض، الكرة تصل للجهة اليسرى وعرررضية يفشل دفاع ريال مدريد في تشتيت الكرة، تصل إلى نوليتو الذي يسددها في المرمى

51' تسديدة من أسينسيو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عااالية عن المرمى

47' تسديدة قوووية ورائعة من مودريتش ولكن ديتورو يتألق ويُبعد الخطورة عن مرماه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدف نظيف

45' عرررضية من الجهة اليسرى لسيلتا، تلمس ميندي ولكن الكرة تصل سهلة في يد كورتوا

39' هدف ملغي لسيلتا فيجو بسبب وجود تسلل على أسباس

34' انطلاقة رائعة من ألابا، الكرة تطول من النمساوي، بنزيما ينقض عليها ويسددها ولكن ديتورو يمسك بها

24' ركلة حرة مباشرة جديدة لسيلتا فيجو على حدود منطقة الجزاء، أسباس يسددها ولكنها تصطدم بالحائط

22' أووووووووه أسباس يسدد الركلة الحرة بشكل ررررائع ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها ببراعة

21' خطأ لسليتا فيجو من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة دينيس سواريز

18' جووووووووووووووووووووووووووووول كريم بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد من ركلة جزاء

ركلة جزااااااااااء لريال مدريد بعد تعرض ميليتاو لعرقلة من نوليتو

16' تمريرة بينية رائعة من مودريتش لفينسيوس الذي يستلم الكرة ويسددها بقوووة ولكن ديتور يتصدى لها وتخرج لركنية للريال

13' خطيررررررة لسيلتا فيجو، تسديدة قوووية ورائعة من دينيس سواريز ولكن كورتوا يتألق وتخرج لركنية

11' عرررضية من فاسكيز ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

8' خطيرررة للريال، عرررضية رائعة من أسينسيو بإتجاه بنزيما، رأسية قوووية من الفرنسي ولكنها تمر بجوار العارضة

3' خطيرررة للسيلتا، تمريرة بينية رائعة بإتجاه أسباس، الذي يروض الكرة ويسددها قووية، ولكن ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل سيلتا فيجو:

التشكيل | 4-1-3-2

ماتياس ديتورو

جافي جالان - جيسون موريلو - جوزيف أودو - كيفن كوميسينا

فيران بيلتران

نوليتو - دينيس سواريز - برايس مينديز

تياجو جالاردو - إياجو أسباس

يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة السابقة بالكلاسيكو بعد أن سقط أمام برشلونة برباعية، في المقابل سيحاول سيلتا فيجو استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام الملكي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب بالايدوس، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.