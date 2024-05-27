بعد سيكو فوفانا .. عرض من الاتفاق لـ"استعارة أو شراء" لاعب النصر

الاتفاق يعمل على تدعيم صفوفه بقوة..

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قدّم نادي الاتفاق السعودي، "عرضًا" إلى عملاق الرياض النصر؛ من أجل كسب خدمات أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم.

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الاتفاق يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ حيث أن المسؤولين أعلنوا أن الهدف في الموسم القادم؛ هو دخول المربع الذهبي، ومحاولة المنافسة بقوة على الألقاب.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، طلب الاتفاق من النصر، تمديد إعارة المدافع المخضرم عبدالله مادو، أو شراءه بشكل نهائي.

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الصحيفة كشفت عن أن الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، سعيد للغاية بمستوى مادو، وتفاهمه الكبير مع قلب الدفاع الآخر الاسكتلندي جاك هيندري.

النصر جدد عقد مادو البالغ من العمر 30 سنة، قبل إعارته إلى الاتفاق في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ ولمدة ستة أشهر فقط.

جدير بالذكر أن تقارير أكدت في الأيام القليلة الماضية، على أن الاتفاق طلب من الفريق النصراوي أيضًا، تمديد استعارة النجم الإيفواري سيكو فوفانا، الذي انتقل من العالمي إلى فارس الدهناء، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولمدة 6 أشهر فقط.

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