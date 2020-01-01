"سيكون فيلمًا سينمائيًا أن يكرّم ميسي مارادونا بالانتقال إلى نابولي"

هل يترك ميسي برشلونة من أجل نابولي؟

يشعر النجم الغاني كيفين برينس بواتينج أن ليونيل ميسي يجب أن يكرم رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني العظيم دييجو أرماندو مارادونا بالانتقال إلى نابولي.

توفي مارادونا الشهر الماضي عن عمر ناهز الـ 60 عامًا بعد أيام من إجرائه لجراحة في المخ ليترك حالة حزن في قلب كل عشاق كرة القدم حول العالم.

وقد أعرب ميسي بالفعل عن حزنه لرحيل مارادونا وقام بتكريمه من خلال إزالة قميص برشلونة عندما سجل ضد أوساسونا ليكشف عن قميص نيويلز أولد بويز بالرقم 10 التاريخي.

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كان نيويلز أولد بويز هو الفريق الذي جاء فيه ميسي، وقضى مارادونا موسمًا في النادي قرب نهاية مسيرته، لتأتي لقطة ميسي لتعبر عن امتنانه للنجم الأرجنتيني الراحل.

وحول ذلك، قال النجم الغاني كيفين برينس بواتينج إن ليونيل ميسي في حال انتقل إلى نابولي من أجل تكريم مارادونا سيكون الأمر أشبه بفيلم سينمائي.

وأضاف: "ميسي سينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ما رأيكم إذا قرر الاتصال بإدارة نادي نابولي وأخبرهم أنه قادم لنادي الجنوب الإيطالي"

وتابع: "لم يعودوا يعطون القميص رقم 10 بعد الآن لأنهم حجبوه بسبب مارادونا، لكن أود تكريم رقم 10 لمارادونا وأود أن أحضر وألعب لمدة عام أو عامين في نابولي، دون التفكير في المال أو لا شيء، فقط القلب سيحكم الأمر، لو قال ميسي ذلك سيكون الأمر أشبه بفيلم رائع"

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يذكر أن ليونيل ميسي أراد الرحيل عن برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه قرر أن يكمل عقده حتى لا يدخل في قضايا أمام نادي حياته كما وصفه.