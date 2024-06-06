"سيقتلون اللاعبين" .. ريال مدريد يُحدد موقفه من مقاطعة كأس العالم للأندية!

الاتحاد الدولي لكرة القدم في موقف صعب

انضم نادي ريال مدريد الإسباني، إلى الجبهة المعارضة لتوقيت إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال العام القادم.

الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاستضافة البطولة في 2025، بالفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا، وهي المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة بهذا الشكل.

شبكة "ريليفو" كشفت عن انضمام ريال مدريد إلى الدوريين الإنجليزي والإسباني والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، في معارضتهم لإقامة البطولة بعد نهاية الموسم، مما يعرض اللاعبين إلى الإرهاق الشديد ويمنعهم من الحصول على الراحة الصيفية المناسبة.

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وقالت إن ريال قال تعليقًا على هذا الأمر:"الموسم المقبل سنبدأ في أغسطس وننتهي في يوليو، هذا جنون، سيقتلون اللاعبين".

ويشير النادي الإسباني إلى أول مباراة رسمية له وهي كأس السوبر الأوروبي في 14 أغسطس القادم، مع إمكانية إنهاء الموسم في 13 يوليو 2025 لو وصل الفريق لنهائي مونديال الأندية.

ويعني ذلك أن الفريق سيلعب ما يصل إلى 72 مباراة، مع الوضع في الاعتبار السفر داخل أوروبا بمسابقة دوري الأبطال، بالإضافة للتوجه في رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة التي تقام كل أربع سنوات.

ورغم حصول الفريق المشارك في البطولة على 50 مليون يورو، و100 مليونًا آخرين للفائز باللقب، إلا أن ريال لا يرى فائدة من اللعب بها لأنها ستؤدي إلى إرهاق اللاعبين وتخطي حدود قدراتهم البدنية والعقلية.

ولذلك يسير ريال مدريد في نفس طريق رابطتي الدوري الإنجليزي والإسباني واتحاد اللاعبين المحترفين، بإمكانية الإضراب ومقاطعة البطولة تمامًا.