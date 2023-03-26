سيقاتل حتى النهاية .. فيران توريس يرفض الرحيل عن برشلونة

فيران توريس يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة..

أصبح فيران توريس واحدًا من بين اللاعبين الذين يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التخلص منهم خلال الصيف المقبل، من أجل تحسين وضعية الفريق الاقتصادية، وتحرير جزء من سقف الرواتب في "البلوجرانا".

جوان لابورتا رئيس برشلونة أكد أنه سيكون هناك ضحايا في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، معظمها يتركز على اللاعبين الذين يخوضون عددًا أقل من الدقائق، ويبدو أن فيران توريس من بينهم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية من جانبها كشفت عن موقف اللاعب من مغادرة برشلونة، حيث كشفت أن توريس لا ينوي الرحيل عن "سبوتيفاي كامب نو"، ولديه اقتناع كامل بحصوله على فرصة اللعب بانتظام عاجلًا أو آجلًا.

على المستوى الاقتصادي، فإن وضعية فيران توريس معقدة، حيث تمكن برشلونة من سداد مبلغ صغير من قيمة انتقاله قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2022 مقابل 55 مليون يورو، وسعر اللاعب الحالي يجعل من المستحيل مغادرته دون خسارة.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد وأحد الأندية الإيطالية حاولا التعاقد مع فيران توريس خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، لكن برشلونة لم يرغب في التفاوض.

فكرة فيران توريس حاليًا هي الاستفادة القصوى من أي فرصة تتاح له حتى نهاية الموسم، ولديه قناعة تامة بأنه سيصبح لاعبًا رئيسيًا في مشروع برشلونة ويريد إثبات ذلك، واللاعب يرى نفسه في برشلونة لسنوات عديدة قادمة.