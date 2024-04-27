"سيفرينو قادر على المهمة!".. النصر يستعيد رونالدو بفوز مثير على الخليج

النصر يفوز على الخليج بهدف نظيف..

SHAHID

واصل فريق الكرة بنادي النصر، صراعه مع الهلال على اللقب حتى الرمق الأخير، بفوز على مضيفه الخليج بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن المدرب المساعد فيتور سيفرينو من قيادة النصر للانتصار الثاني على التوالي، تحت قيادته، في ظل غياب المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الذي خضع لعملية لرتق ثقب في الرئة، ليرفع النصر رصيده إلى 71 نقطة، في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، مقلصًا الفارق مع الهلال المتصدر بـ80 نقطة، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي في الجولة 28، والمقررة في 6 مايو، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة، في المركز الحادي عشر.

ووقع المدافع الإسباني إيمريك لابورت على هدف النصر في شباك الخليج، في الدقيقة 68، بعد استقبال كرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش أثناء تنفيذ ركلة حرة، ليودع كرة رأسية في الشباك، ويتمكن لابورت من التسجيل في الخليج ذهابًا وإيابًا.

وعاد القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة النصر، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الفيحاء للإيقاف، إثر تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الهلال، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وشهد اللقاء إلغاء هدفين في أول ربع ساعة، بداعي التسلل، الأول من مهاجم الخليج محمد شريف في الدقيقة السابعة، والثاني أحرزه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15، فيما غادر عبد الرحمن غريب، جناح النصر، أرض الملعب للإصابة في الدقيقة 39، ليشارك عبد العزيز العليوة بديلًا له، فيما تلقى عبد الإله العمري بطاقة صفراء، ليغيب عن المباراة المقبلة أمام الوحدة، للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

SHAHID