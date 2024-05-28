سيغدر بديكو كما حدث مع تشافي؟ لابورتا يريد إعادة "عبقري الإدارة الرياضية"

متى كان آخر موسم انتقالات دخله برشلونة هادئًا؟

يفكر رئيس برشلونة جوان لابورتا في إعادة ماتيو أليماني إلى سدة الإدارة الرياضية بالنادي الكتالوني، لكن هل هذا يعني رحيل البرتغالي ديكو بالضرورة؟.

لا.. فقد ذكرت صحيفة "ريليفو" أن الفكرة الأساسية في ذهن لابورتا تتمثل في أن يعمل كل من أليماني وديكو جنبًا إلى جنب، كما عملا معًا حتى نهاية رحلة أليماني في برشلونة يوليو الماضي.

حينها قال ديكو إن أليماني "محترف ورجل عظيم" لكن من غير المرجح أن تكون الحالة شبيهة إذا ما عاد أليماني مجددًا!.

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تعاظم دور ديكو في النادي الكتالوني، ويرجح أنه كان صاحب الكلمة الحاسمة في رحيل تشافي هيرنانديز عن برشلونة.

فكرة لابورتا تتمثل في أن الجزء الافتصادي والمؤسسي مما يعانيه برشلونة، وسيعانيه في موسم الانتقالات الصيفية، من الممكن أن يحله أليماني بسهولة، كما فعل ذلك من قبل.

ولم يشغل أليماني أي وظيفة منذ رحيله عن برشلونة الصيف الماضي، ارتبط اسمه بالاتحاد الإسباني لكرة القدم وبنادي أتلتيكو مدريد، لكن الواقع أن آخر تجربة عملية له كانت مع برشلونة.