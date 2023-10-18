سيعود لمزاملة ليونيل ميسي؟ مدرب إنتر ميامي يحسم الجدل حول مستقبل لويس سواريز!

مدرب إنتر ميامي تحدث عن فرضية انضمام لويس سواريز إلى فريقه..

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي عن إمكانية انضمام الأوروجوياني لويس سواريز إلى فريقه في الموسم المقبل.

المهاجم المخضرم ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى إنتر ميامي لمزاملة صديقه ورفيق دربه ليونيل ميسي، لكن ناديه جريميو البرازيلي رفض السماح له بالمغادرة، رغم رغبة سواريز في الرحيل.

سواريز أكد أنه سيرحل عن جريميو في نهاية الموسم البرازيلي، وهو وقت أبكر مما كان متوقعًا حيث كان من المقرر أن يستمر عقده لعام آخر، ويبدو أن وجهته المقبلة بالفعل ستكون الدوري الأمريكي.

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وتحدث مارتينو عن إمكانية التعاقد مع سواريز خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، قائلًا: "ضمن تحليلنا للموسم المقبل، والاحتياجات التي قد تكون لدينا، فإننا نحلل الفريق بوجود لويس ودون وجوده".

وأضاف: "لذلك عندما يحين الوقت لتوضيح موقف سواريز فيما يتعلق بإنتر ميامي، سنكون مستعدين للسير في نفس الاتجاه"

ومن شأن انتقال سواريز إلى الدوري الأمريكي أن يعيد لم شمله مع زميله السابق في برشلونة، حيث أمضى الثنائي ست سنوات معًا في "كامب نو" وفازا بالعديد من الألقاب.

سواريز، البالغ من العمر 36 عامًا، قال في يوليو الماضي إنه وميسي كانا يخططان دائمًا للاعتزال معًا، ويبدو أن الحلم سيتحقق بعد تعليقات مارتينو الأخيرة.