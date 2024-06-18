سيعود للهلال مع بداية الموسم.. الكشف عن تفاصيل جراحة مالكوم!

النجم البرازيلي بخير!

كشف نادي الهلال عن موقف اللاعب البرازيلي مالكوم بعد خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة بعد إصابته الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره نادي الهلال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكد خلاله أن اللاعب بخير الآن.

وكتب النادي في بيانه: "اللاعب البرازيلي مالكوم فيليب خضه لجراحة في الوتر الرضفي بالركبة تكللت بالنجاح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "العملية أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة توركو الفنلندية، وأشرف عليها الطبيب ليمبينين، وبمتابعة طبية من النادي، ومن المتوقع أن يستغرق البرنامج التأهيلي الخاص به من ستة إلى ثمانية أسابيع".

جدير بالذكر أن الهلال بطل الدوري السعودي سيعود للمنافسات في شهر أغسطس المقبل مع بداية بطولة دوري روشن في موسم 2024-25 وقبلها سيلعب السوبر في الفترة بين 14 و17 أغسطس.