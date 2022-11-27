سيعود ضد سويسرا؟ نيمار يطمأن جماهير البرازيل بسرعة تعافيه من الإصابة

نيمار قد يعود للمشاركة في المونديال

في أنباء سعيدة لعشاق منتخب البرازيلي، نشر جناح فريق باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، صورة لكاحله الأيمن تظهر تحسن قدمه وتعافيه بشكل نسبي من الإصابة بشكل سريع.

نيمار كان قد أصيب في مواجهة راقصي السامبا ضد صربيا بالجولة الماضية وخرج من أرض الملعب في الدقيقة 80، وسط شكوك حول مدى الإصابة ومدة غيابه عن المونديال.

لكن البرازيلي نشر بعض الصور عبر "إنستجرام" لكاحله التي تظهر تحسن كبير في التورم الذي كان قد حدث، وبالتالي يمكنه اللحاق ببقية مواجهات منتخب بلاده القادمة في كأس العالم.

التقارير كانت تشير إلى غيابه عن مباراة سويسرا وإمكانية المشاركة ضد الكاميرون، لكن حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي أو تصريح من المدرب تيتي للتأكيد على موعد العودة.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لنيمار رفقة منتخب البرازيل ستكون يوم الإثنين ضد سويسرا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.