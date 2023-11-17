سيعود إلى ريال مدريد فورًا .. تعرف على فترة غياب فينيسيوس بسبب الإصابة

إصابة قوية لفينيسيوس جونيور وقلق في ريال مدريد...

ازداد القلق في صفوف ريال مدريد، بشأن موقف الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي، عقب كثرة إصابة اللاعبين وكان آخرهم إصابة فينيسيوس جونيور، مع منتخب البرازيل.

وتعرض فينيسيوس، إلى إصابة مع منتخب بلاده في مباراة البرازيل وكولومبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، وغادر الملعب بعد مرور 27 دقيقة فقط.

وسقط اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، وأمسك بركبته اليسرى قبل خروجه ومشاركة جواو بيدرو بدلًا منه، في المباراة التي خسرتها البرازيل أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إصابة اللاعب جاءت على مستوى أوتار الركبة، وأنها نفس المكان الذي كان يعاني منه اللاعب من الإصابة القديمة، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وبهذا يتأكد غياب فينيسيوس جونيور، عن مواجهة الأرجنتين، في كلاسيكو الأرض في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء القادم، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم.

ويعاني ريال مدريد، من كثرة الإصابات في فترة التوقف الدولي الحالي، بعد إصابة جود بيلينجام في معسكر منتخب إنجلترا، وإصابة إدواردو كامافينجا القوية في معسكر منتخب فرنسا.