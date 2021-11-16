سيظهر في برنابيو الجديد.. ريال مدريد يخطط لمكافأة مودريتش

لا يزال الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني واحدًا من بين أفضل اللاعبين في العالم، رغم أنه بالفعل أصبح في السادسة والثلاثين من عمره.

مودريتش يواصل الإبداع بأسلوبه وتفانيه وشخصيته في كل مباراة يلعبها، سواء مع ريال مدريد أو مع منتخب كرواتيا.

وتمكن مودريتش يوم الأحد من قيادة منتخب كرواتيا إلى بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز عسير على روسيا بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن إدارة ريال مدريد لا تزال مقتنعة بمستوى مودريتش، ويفكر النادي جديًا في تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم لموسم آخر.

ما هي أهداف مودريتش المستقبلية؟

أعلن مودريتش بالفعل أن المشاركة في كأس العالم 2022 من بين أهدافه الرياضية المقبلة، ومن غير المعروف ما إذا كانت ستكون البطولة الأخيرة له، بالنظر إلى أدائه.

كما لم يخف مودريتش أبدًا أن أحد تطلعاته العظيمة تتمثل في اللعب على أرض ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بعد انتهاء عملية تجديده، حيث تم الإعلان أن افتتاحه سيكون بعد عام من الآن.

وحتى يصبح طموح مودريتش واقعًا، يجب على الكرواتي أن يستمر بقيمص ريال مدريد لمدة موسم آخر على الأقل.

ما هو وضع مودريتش التعاقدي مع ريال مدريد؟

عقد مودريتش مع ريال مدريد يستمر حتى 30 يونيو 2022، ويرغب النادي الملكي جديًا في استمرار الكرواتي لمدة موسم آخر بالنظر إلى مستواه الرائع.

وإذا ما حدث ذلك، فإن مودريتش سيكمل 11 موسمًا بقميص ريال مدريد، وهو رقم قياسي لم يحققه الكثير من اللاعبين.

ماذا قدم مودريتش مع ريال مدريد؟

مودريتش وصل إلى ريال مدريد في صيف 2012، بعد مفاوضات شاقة وطويلة مع توتنهام الإنجليزي، وكان رهانًا شخصيًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبعد عملية معقدة من التكيف مع ريال مدريد، أصبح مودريتش خلال العقد الماضي المرجع المطلق لأداء ريال مدريد على أرض الملعب.

وخلال مسيرته الطويلة مع ريال مدريد، لعب مودريتش 402 مباراة رسمية بالقميص الأبيض، سجل خلالها 28 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة.

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