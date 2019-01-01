سيطرة سعودية على التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا

10 لاعبين تواجدوا في التشكيل المثالي للأسبوع

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التشكيل المثالي للأسبوع، بعد نهاية إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، وشهد التشكيل هيمنة سعودية واضحة.

وشهدت التشكيل تواجد 10 لاعبين، من الفرق السعودية الأربعة التي شاركت في هذا الدور، وهي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، بينما تواجد القطري أكرم عفيف لاعب السد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي).

خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون سو – عبد الله الحافظ (الهلال) – حسين عبد الغني (الأهلي).

خط الوسط" عبد الفتاح عسيري (الأهلي) – إيمليانو (الاتحاد) – جوليانو (النصر) – أكرم عفيف (السد).

الهجوم: رومارينهو (الاتحاد) – عبد الرزاق حمد الله (النصر).

ولعب الاتحاد أمام نظيره ذوب آهن الإيراني وتفوق عليه بستة أهداف مقابل أربعة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ولعب النصر أمام الوحدة الإماراتي وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ولعب الهلال مع الأهلي وانتهت بأربعة أهداف لثلاثة، والدحيل القطري واجه مواطنه السد وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/2.

جدير بالذكر أن النصر سيلعب مع السد، والهلال مع الاتحاد في نصف نهائي البطولة.