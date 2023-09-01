"هل سيضم الاتحاد صفقات جديدة؟" .. نونو سانتو يرد بعد ضربة الهلال القاسية

تصريحات نونو سانتو بعد كلاسيكو الاتحاد والهلال

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أعرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حزنه من الخسارة القاسية أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد سقط في فخ الخسارة (3-4) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأكد سانتو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، على أن فريقه، قدّم شوطًا أول أكثر من رائع، قبل أن يرتكب عديد الأخطاء، في النصف الثاني من المواجهة.

وأضاف: "الأمور خرجت عن السيطرة في الشوط الثاني.. تحول الكلاسيكو من الأمور التكتيكية إلى الأخطاء الفردية".

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ولخص المدير الفني البرتغالي "الكلاسيكو"، في إهدار فريقه فرصة من ركلة ركنية؛ لتسجيل الهدف الرابع والقضاء على المباراة، إلى هجمة مرتدة من الهلال، هز بها شباك حارس مرماه البرازيلي مارسيو جروهي.

وبخصوص إمكانية تعاقد نادي الاتحاد، مع صفقات جديدة، من عدمه؛ علق سانتو قائلًا: "لننتظر حتى نهاية السوق ونشاهد ما سيحدث".

جدير بالذكر أن الاتحاد، ضم 4 صفقات عالمية فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وسط محاولات منذ عدة أسابيع، لحسم صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي.

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