"سيصبح ملكًا!" أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح إلى السعودية

النجم المصري لا يتوقف عن إثارة الجدل حول وجهته المقبلة..

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يرى أسطورة ليفربول مارك لاورنسون أن نجم الريدز محمد صلاح سوف يغادر الصيف المقبل إلى الدوري السعودي "كي يصبح ملكًا" على حد تعبيره.

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وقال لاورنسون في تصريحات لـ"بادي باور": "بنسبة 100٪ سوف يغادر محمد صلاح ليفروبل هذا الصيف، أيًا ما كان سيحدث بنهاية الموسم".

وأردف: "أعتقد أن هذا كان اتفاقًا من الصيف الماضي، سوف يذهب ليلعب في مكان مثل المملكة العربية السعودية ويحصل ليفربول على قيمة خيالية وربما يأخذ لاعبين آخرين بديلين له".

وأكد: "صلاح سيكون ملكًا في السعودية، لقد كان بإمكانه الرحيل الصيف الماضي، كان بإمكانه الذهاب إلى مكتب يورجن كلوب وأن يقول بقوة إنني أريد الرحيل، لكنه لم يفعل ذلك".

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وختم أن "اللاعبين الذين استبدلوا صلاح خلال فترة غيابه مؤخرًا سوف يحاربون على هذا المكان وهذا أمر رائع".

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