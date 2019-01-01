سيسيه: الجيل الحالي للسنغال تفوق على جيل 2002

قائد الجيل الذهبي للسنغال يعتقد أن الجيل الحالي أفضل منه

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي أن الجيل الحالي لأسود التيرانجا، تفوق على الجيل الذهبي للمنتخب في عام 2002.

ووصل المنتخب السنغالي، إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على حساب نظيره التونسي، بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا حقاً فخور، لقد وصلنا إلى النهائي لأول مرة منذ 17 عاماً، نحن الآن نجني ثمار جهود خمس سنوات".

وواصل: "جمال كرة القدم وسحرها، يظهر عندما تصل إلى مرحلة تفقد فيها السيطرة ولكن يكون للقدر دور في المباراة وتتغير النتيجة، وتصبح مفاجأة تسجل في التاريخ".

وتابع: "لقد فقدنا النسق في العديد من لحظات المباراة، وأضعنا العديد من الفرص بالإضافة إلى ركلة جزاء، ولكن هذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أمتلك لاعبين على مستوى عال، لقد تفقوا على جيل 2002، لقد أخبرني اللاعبين أنهم سيتفوقون علي جيلي، العلاقة بيننا علاقة أب مع أولاده".

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي، سيلعب نهائي البطولة يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة، أمام المنتخب الجزائري.