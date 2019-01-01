سيسوكو: ساري سيضيف شيئاً ليوفنتوس ويقودهم لدوري أبطال أوروبا

لاعب يوفنتوس السابق يعتقد بأن ساري هو أنسب الحلول للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى محمد سيسوكو لاعب يوفنتوس السابق، أن المدير الفني ماوريسيو ساري، سيضيف الكثير إلى السيدة العجوز، مشيراً إلى أن الفريق جاهز للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن ساري أصبح قريباً للغاية من الانضمام إلى يوفنتوس ومن المتوقع أن يعلن يوفنتوس عن مدربه الجديد في الأيام القادمة.

وقال صاحب الـ 34 عاماً في تصريحات صحفية: "الوقت سيحدد إذا كان يوفنتوس يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا أم لا".

وواصل: "في اعتقادي أنه حان الوقت للفوز بالبطولة، في العام المقبل سنرى إذا ما كان بإمكانهم القيام بذلك، ولكنى أعتقد أن الفريق قد يفعلها".

وتابع: "ساري هو الجزء الذي يفتقده يوفنتوس، قد يحدث شيئاً إضافيا مع السيدة العجوز، هم جاهزون للفوز بذات الاذنين".

"نحبها ونحب إلّي يحبها"



هذا هو حالنا مع الكرة ⚽️❤️



📸 صورة من أحد شوارع الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/RdZBD8r6Qs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

الجدير بالذكر ان اللاعب المالي، لعب مع السيدة العجوز 100 مباراة في تاريخه سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.