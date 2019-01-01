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سيسك فابريجاس يودع كرة القدم الإنجليزية

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فابريجاس يودع تشيلسي في مباراته الأخيرة قبل الرحيل إلى موناكو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ودع سيسك فابريجاس أحد أهم اللاعبين الإسبان في ملاعب كرة القدم الإنجليزية تشيلسي خلال مباراة فريقه أمام نوتنجهام فوريست في بطول كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويخوض فابريجاس مباراته الأخيرة مع تشيلسي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف موناكو الفرنسي بداية من موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتدى فابريجاس شارة القيادة في مباراة فريقه أمام نوتنجهام فوريست تكريمًا له في مباراته الأخيرة مع البلوز، قبل أن يغادر الملعب مانًا إياها لدافيد لويس.

وشارك سيسك فابريجاس في 501 مباراة مع الأندية الإنجليزية في كافة المسابقات، حيث انقسمت مسيرته في إنجلترا بين الجارين وناديي العاصمة لندن تشيلسي وآرسنال.

وسيمتد العقد الذي سيصبح على إثره فابريجاس لاعبًا في صفوف موناكو لمدة ثلاث سنوات، وسيلعب تحت إمرة المدرب تيري هنري الذي زامله كلاعب في صفوف آرسنال.

يذكر أن فابريجاس كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2014 مع عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعدما تعاقد معه البلوز قادمًا من برشلونة بعد رحلة لم تكن موفقة لفابريجاس فيي مسقط رأسه.

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