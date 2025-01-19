"حتى لو عرض 50 مليون يورو" .. فابريجاس يرفض بيع نيكو باز لأي فريق باستثناء ريال مدريد!

فابريجاس يتمسك باستمرار نجم ريال مدريد السابق في صفوف كومو

أكد الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لنادي كومو 1907 الإيطالي، تمسكه بنجم فريقه الأرجنتيني نيكو باز، لاعب ريال مدريد السابق.

وقال فابريجاس في مؤتمر صحفي: "نيكو لاعب في صفوف كومو، ريال مدريد يمكنه استعادته ولكن بسعر محدد، نيكو لاعب شاب ولدينا علاقة مستقرة جدًا مع عائلته".

وأضاف: "عائلة نيكو سعيدة جدًا وتوجه لنا الشكر على كل ما نقدمه له، ونحن فخورون بوجوده هنا، فهو يمثل علامتنا المميزة ونرغب في أن يبقى معنا في كومو لسنوات عديدة".

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أكد سيسك أن إدارة النادي تعمل بهدوء وتخطيط للحفاظ على اللاعب، مشيرًا إلى أن الفريق يبني مشروعًا طويل الأمد يعتمد على المواهب الشابة.

وقال: "حتى إذا لم يرغب ريال مدريد في استعادته، فلن نبيعه حتى مقابل 40 أو 50 مليون يورو، نريد بناء مستقبل وهوية قوية لهذا النادي مع هذا الجيل من اللاعبين الموهوبين".

وختم حديثه قائلاً: "نهدف إلى أن يصبح كومو فريقًا قويًا خلال ثلاث أو أربع سنوات، ونعمل بهدوء وصبر لتحقيق هذا الهدف".