"لن تغادر أبدًا".. جوارديولا يودّع "العبقري" مينوتي برسالة مؤثرة!

"كان الاستماع إليه محاضرة"

نعى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سيزار لويس مينوتي، مدرب منتخب الأرجنتين الأسبق، الذي توفي أمس الأحد عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقاد مينوتي منتخب راقصي التانجو لأول ألقابه في كأس العالم عام 1978، كما عمل -قبل وفاته- كمدير للمنتخبات الوطنية في الأرجنتين.

وقال جوارديولا، في رسالة وداعية عبر "Olé":‏ "أشعر بحزن كبير لأن شخصا شاركت معه ما لا يقل عن 30 ساعة من المحادثة الرائعة في المرات الأربع التي زرت فيها الأرجنتين قد ذهب، بالنسبة لي كان عبقريا بسبب أفكاره. لقد كان أعظم مغرٍ في كرة القدم الأرجنتينية".

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وأضاف: "كان الاستماع إليه محاضرة، كان القيصر. الإبداع والتعليم والذكاء، حول كلماته إلى شعر، وكان دائما مخلصًا لقناعاته، كان يقول دائما إن الأسلوب غير قابل للتفاوض".

وختم: "في المرة الأخيرة التي زرت فيها بوينس آيرس في مارس 2018، تناولنا عشاء رائعا وطويلا وممتعا آخر، مع كل الفروق الدقيقة في كرة القدم التي أنا متحمس لها، أردت فقط أن أسمعها، هناك عدد قليل جدا ممن يعطونك الكثير في الحياة لدرجة أنهم لا يغادرون أبدا".