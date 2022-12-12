"سير سير سير" .. السر وراء هتاف جماهير المغرب الذي ألهب الأسود!

هتاف سيخلده الزمان في ذاكرة المونديال.

أصبح هتاف "سير، سير، سير" الأكثر صداءً داخل مدرجات كأس العالم 2022 بقطر، مع سير منتخب المغرب خطوة بخطوة، في المونديال وتحقيق الإنجاز التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي البطولة العالمية، ولكن ما هو السر خلف "سير، سير، سير"؟.

جمهور المغرب أشعل مدرجات قطر بهتافهم الذي أصبح أكثر شهرة وتداول "سير، سير، سير" والذي يعني "تقدم إلى الأمام".

الهتاف الذي ارتبط بالمدير الفني وليد الركراكي منذ عرفته الجماهير المغربية رفقة نادي الفتح المغربي، مع توليه المسؤولية وقيادة الفريق للتتويج بالدوري المحلي في عام 2016، واستمر الهتاف يلازمه بعد تدريبه لنادي الوداد وقيادته للفريق للحصول على النجمة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، كذلك التتويج بالدوري المغربي.

وكشف الركراكي مدى حبه وارتباطه بالهتاف في حوار سابق قائلًا: "من حين لآخر أريد أن أسمع (سير) لأنها تعجبني وتحفزني وتدفعني للركض وتساعد اللاعبين على بذل مجهود أكبر، وأتمنى أن ترددوها لأنها تسعدني".

ويبدو أن الجماهير المغربية عرفت كيف تشعل لهيب أسود الأطلس ليكتبوا تاريخًا بحروف من ذهب في أول مونديال يقام على أراضٍ عربية.

يذكر أن المغرب يستعد لمواجهة فرنسا يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.