سيرخيو راموس بعد مباراته الأولى مع إشبيلية: يمكنني الآن الموت بسلام!

راموس سعيد بالاستقبال الذي تلقاه من جمهور إشبيلية خلال ظهوره الأول مع الفريق..

عبر سيرخيو راموس عن سعادته بعد ظهوره مرة أخرى بقميص نادي إشبيلية، وذلك بعدما خاض المباراة الأولى مع فريق مدينته بعد العودة، خلال مواجهة لاس بالماس في الجولة الخامسة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

إشبيلية حقق الفوز على لاس بالماس بهدف دون رد، وقدم راموس كعادته أداءً دفاعيًا جيدًا للغاية خلال اللقاء.

وقال راموس بعد المباراة في تصريحات لقنوات "Movistar" الإسبانية: "أنا سعيد بشكل خاص بالنتيجة بعد بداية صعبة للفريق، كانت لدينا ميزة واحدة وهي اللعب على أرضنا بعد التوقف الدولي".

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وأضاف: "لقد شعرت بمشاعر عظيمة للغاية، إنه أمر مثير أن أجتمع مجددًا مع شعبي وبيتي ومشجعي إشبيلية، إنه شيء فريد من نوعه لا يمكن وصفه بالكلمات".

وقال راموس في ختام حديثه معلقًا على الاستقبال الذي حظي به من مشجعي ملعب راموس سانشيز بيثخوان: "كان لدي القليل من الشك في البداية، ولكن بعد حفل الاستقبال أخبرت والدي أنني سآخذ ما قاموا به معي إلى القبر، وأنه يمكنني أن أموت بسلام الآن".

واختتم راموس تصريحاته قائلًا: "لقد رأيت المودة خلال عملية الإحماء، وهذا ما يحتاجه المرء بحق، هذه الجماهير تستحق أن تفرح بعد البداية الصعبة، وأشكرهم على الدعم في السراء والضراء".