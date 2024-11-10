دقائق تحسم الأمر .. حقيقة استعراض سيرخيو راموس عضلاته بالتزامن مع إصابة إيدر ميليتاو

تعرف على حقيقة عرض راموس نفسه أمام ريال مدريد لتعويض ميليتاو بالفيديو الذي نشره على إنستجرام

نشر النجم الإسباني سيرخيو راموس الذي لا يرتبط بأي فريق حاليًا، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، لتقوم الجماهير بالربط بينه وبين إصابة النجم البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد، أمام أوساسونا.

وتعرض ميليتاو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع تضرر الغضروف بالركبة، خلال مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليتأكد غيابه لمدة 9 أشهر على أقل تقدير.

الفيديو الذي نشره راموس ويستعرض فيه عضلاته وحفاظه على لياقته البدنية، فسره البعض بأنه جاء بالتزامن مع إصابة ميليتاو، في رسالة منه بأنه جاهز لتعويض النجم البرازيلي.

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ولكن مع التحقق من الأمر، تبين أن الفيديو الذي نشره راموس جاء قبل دقائق من تعرض ميليتاو للإصابة، وبالتالي لا يقصد به المدافع الإسباني بأنه يعرض نفسه أمام ريال مدريد للعودة، بعد انتهاء موسم إيدر بشكل رسمي.

وبعد الإعلان عن إصابة ميليتاو القوية، نشر راموس عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعهما معلقًا عليها: "القوة يا ميليتاو، أنت تعرض طريق العودة، لقد سلكته مرة واحدة وسوف تفعل ذلك مجددًا".

يُذكر أن ميليتاو كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، لتتكرر الإصابة مرة أخرى الموسم الحالي.