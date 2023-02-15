سيرخيو أجويرو يدافع عن بطولات السيتي: حققناها على أرض الملعب

أجويرو يدافع عن البطولات التي حققها مع مانشستر سيتي

دافع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن الألقاب التي توج بها مع فريقه الأسبق مانشستر سيتي مؤكدًا جدارتهم بكل لقب حققوه.

ويُتهم مانشستر سيتي بأكثر من 100 تهمة خرق مالية في الفترة من 2009 وحتى 2018 قد تُكلف النادي الإنجليزي بعض من ألقابه وحتى تهبيطه.

وقال أجويرو لموقع stake عما يواجهه مانشستر سيتي: "قرأت بيان السيتي الذي وضحوا فيه موقفهم بوضوح. ومتأكد من أن كل شيء سيكون واضح فما حدث حدث في الماضي".

وتابع هداف مانشستر سيتي التاريخي مدافعًا عما حققه مع ناديه "ما هو أكيد أن السيتي فاز بألقابه على أرض الملعب بجدارة".

وتوج أجويرو بخمسة ألقاب دوري مع السيتي خلال 10 سنوات لعبها مع الفريق بداية من 2011.