سيرجي روبيرتو: راتبي مثل راتب لاعب في فريق برشلونة الرديف!

خريج أكاديمية "لا ماسيا" مصر على البقاء لمدة أطول في صفوف برشلونة.

كشف سيرجي روبيرتو ظهير نادي برشلونة الإسباني عن أنه يتقاضى راتبًا يساوي راتب لاعب في الفريق الرديف للنادي الكتالوني.

معاناة برشلونة اقتصاديًا ليست سرًا، حيث يعيش "البلوجرانا" أزمة مالية طاحنة منذ عدة سنوات، تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.

سيرجي روبيرتو أجرى مقابلة مع محطة "RAC1" الإذاعية الإسبانية، أكد خلالها أنه يطمح إلى توقيع عقد جديد مع برشلونة رغم راتبه الهزيل.

وقال اللاعب: "الآن، أنا أحصل على راتب مماثل لراتب لاعب صعد للتو من الفريق الرديف".

وأضاف: "لكن أنا أفعل ذلك بفخر، لأنني أريد أن أكون هنا، بالنسبة لي فإن الأزمة الاقتصادية ليست أمرًا هامًا".

وأكد سيرجي روبيرتو أن المفاوضات بشأن توقيع عقد جديد مع برشلونة لم تبدأ بعد، لكنه يرغب بالتأكيد في الاستمرار مع النادي.

واختتم اللاعب تصريحاته قائلًا: "لم نبدأ الحديث بعد، لكن فكرتي هي البقاء، مما قاله لي طاقم التدريب، فإنهم سعداء جدًا بي، ويريدون مني البقاء، سأكون متحمسًا للاستمتاع على أرض الملعب بقميص برشلونة".