"علمته كرة القدم من الصفر" .. مدرب بورتو السابق يروي قصة صناعة "الوحش ميليتاو"

استرجع سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، ذكرياته مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، مؤكدًا أنه وصل من ساو باولو بدون معرفة كافية لأدواره في الملعب، قبل أن يتم صقل موهبته وينتقل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وكان ميليتاو قد انضم إلى بورتو في صيف 2016، خلال ولاية كونسيساو، قادمًا من ساو باولو البرازيلي مقابل 7 ملايين يورو، وقضى بين صفوف الفريق البرتغالي وفي الموسم التالي، انتقل إلى ريال مدريد مقابل 50 مليونًا.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ميليتاو وصل من البرازيل وحشًا، كان لاعبًا قويًا جدًا من النادية البدنية، لكن لم تكن لديه أدنى فكرة عن الأمور الأفنية واحتاج إلى التعلم من الصفر، لم يكن يعرف ماذا يفعل سواء داخل الملعب أو خارجه".

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وأشار المدرب البرتغالي، إلى أنه تعاون مع طاقمه الفني في إعداد سلسلة من مقاطع الفيديو لتصحيح أخطاء ميليتاو أثناء التدريب، حتى يستفيد المدافع البرازيلي بشكل أفضل من الصفات التي يمتلكها بالفعل.

وأوضح: "كان علينا القيام بعمل محدد، لقد عرضنا عليه مقاطع فيديو، ونجح في استيعاب الأفكار بشكل سريع ومميز، لأنه ذكي، وبالفعل حقق قفزة في الجودة".

وعندما سُئل كونسيساو عن صفقة بيع ميليتاو إلى ريال مدريد، أشاد بقدرة الرئيس السابق للفريق البرتغالي بينتو دا كوستا، وقال: "وصل ميليتاو مقابل 7 ملايين يورو ورحل مقابل 50 مليون يورو؟ رئيس بورتو يعرف كيف يبيع".

وأكد المدرب البرتغالي أن ميليتاو يتمتع باحترافية كبيرة جعلته أحد العناصر الأساسية في ريال مدريد، قائلًا: "إذا كان يرقص السامبا ويأكل بيكانا في عطلة نهاية الأسبوع، فلن يلعب لريال مدريد.. وهو هناك منذ 6 سنوات".

يذكر أن ريال مدريد نجح في تجديد عقد ميليتاو في يناير الماضي، حيث سيبقى قلب الدفاع البرازيلي في البرنابيو حتى صيف عام 2028.