سيرجيو ريكاردو يتحدث عن "هاتريك" نهائي آسيا 2000 وتفضيل الاتحاد عن الهلال

ريكاردو خطف لقب دوري أبطال آسيا للهلال عام 2000

تحدث سيرجيو ريكاردو لاعب الهلال السابق، الذي سجل هاتريك في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2000 وظل هو اللاعب الوحيد الذي قام بذللك.

وكان الهلال قد حقق البطولة على حساب جوبيلو أيواتا الياباني، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، ليظفر باللقب القاري.

وقال ريكاردوفي تصريحات لموقع دوري أبطال آسيا: "عندما اتصل بي الهلال، تحدثوا معي أولاً عن بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، كنت أتدرب طوال الوقت على الركلات الحرة، وسجلت العديد من الأهداف من خلالها".

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وتابع: "بالتأكيد عندما تحدثت مع سامي الجابر قال لي أنه يريد أن يسدد، وطلب مني أن أمنحه فرصة التسديد، لأنها كانت أول ركلة حرة في المباراة، ولكنني سددت بصورة جيدة للغاية، كان ذلك حظي جيدًا وتسديدة رائعة".

وأردف: "بعد أن سجلت الهدف الأول، أصبح جوبيلو أيواتا أفضل، وبدأوا يلعبون بصورة جيدة، ولكنني لم أفقد الثقة بنفسي وأحرزت الهدف الثاني، كانت الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، وكانت الجماهير بدأت بمغادرة الملعب، لأنهم اعتقدوا أننا سنخسر المباراة، ولكن من خلال ثقتي بنفسي، لم أكن أتوقع الخسارة على الإطلاق".

وأوضح: "الهدف الثالث دخلت به سجلات البطولة التاريخية، وقاتلت من أجل تحقيق الهلال للقب الآسيوي".

وكان غادر سيرجيو الهلال وعاد بعدها إلى الدوري السعودي عن طريق الاتحاد في تجربة جديدة يعتبرها ناجحة للغاية.

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وقال عن تجربة الاتحاد: " قدم نادي الهلال عرضاً جديداً لي كي أعود، ولكنني فضلت الذهاب إلى الاتحاد، أعتقد أن أفضل اللحظات في مسيرتي كانت عندما لعبت مع الاتحاد عامي 2001 و2002، أعتقد أن هذه أفضل السنوات، ولكن كل ذلك بدأ عام 2000".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أنني إذا استمريت مع الهلال لفترة أطول، كان يمكن أن أفوز بالمزيد من البطولات وأصنع قصصاً كبيرة، ولكن إذا أردت أن تشاهد أفضل لحظات حياتي فقد كانت خلال تواجدي مع الاتحاد".