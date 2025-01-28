بوسكيتس ينكث وعده لبيب جوارديولا ويتمسك بالبقاء إلى جوار ميسي!

السيتي لا يجد حلًا لأزمة رودري

كشفت تقارير صحفية، عن خيبة أمل كبيرة تعرض لها الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي أبرم حتى الآن 3 تعاقدات قوية خلال ميركاتو يناير، بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، الأوزبكي عبد القادر خوسانفوف والبرازيلي فيتور ريس، لكنه حتى الآن لم ينجح في ضم لاعب يعوض غياب نجمه الإسباني رودريجو.

ويعاني مانشستر سيتي منذ الإصابة التي تعرض لها رودري مطلع الموسم الجاري، حيث يمر جوارديولا بواحدة من أسوأ المواسم في مسيرته التدريبية، بعدما تلقى السيتي 6 هزائم في البريميرليج ليتراجع إلى المركز الرابع ويبتعد كثيرًا عن القمة.

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ووفقًا لمصادر برنامج "La Posesión"، فإن بيب جوارديولا تواصل مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي الأمريكي للانتقال إلى مانشستر سيتي من أجل سد الفراغ الذي خلفته إصابة أفضل لاعب في العالم.

ويلعب بوسكيتس مع إنتر ميامي منذ يوليو 2023، بعد 15 عامًا قضاها في برشلونة، حيث يعتبر أحد أهم عناصر الجيل الذهبي لبرشلونة وساهم مع جوارديولا في تحقيق كل البطولات الممكنة.

وأشارت إلى أن جوارديولا اتصل شخصيًا بسيرجيو لإقناعه بالانتقال إلى السيتي، بعد وقت قصير من إصابة رودري، وبالفعل أعطى نجم برشلونة السابق، موافقته في البداية على اللعب تحت قيادة الرجل الذي كان مدربه خلال حقبة ذهبية للبلوجرانا.

وأوضحت مصادر البرنامج، أن بوسكيتس في النهاية غير رأيه واختار أخيرًا الاستمرار في اللعب لنفس الفريق مع ليو ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا، لذلك يتجه السيتي خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو لتعزيز خط الوسط، بالبحث عن أسماء مثل إيدرسون أو دوجلاس لويز.